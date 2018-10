Ceny v průmyslu v září dál rostly. Inflační tlaky sílí, zdraží potraviny

Sílí inflační tlaky

Ceny u výrobců většinou naznačují i budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Míra spotřebitelské inflace v září klesla na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta, proti loňskému září zdražilo hlavně bydlení a potraviny. „Na peněženku českého spotřebitele tak dolehne současný vývoj zvláště tíživě na přelomu roku. To se v cenách potravin naplno bude projevovat růst nákladů zemědělské výroby a také budou zdražovat dodavatelé energií, jako je elektřina nebo plyn,“ dodává Kovanda.

Podle analytičky Moniky Junicke by se v posledním čtvrtletí meziroční dynamika cen výrobců měla udržet nad tříprocentní hranicí. „Potvrzuje se tak, že inflační tlaky v české ekonomice nadále přetrvávají a postupně se přelévají do spotřebitelské inflace. Ta se do konce roku udrží nad dvouprocentním cílem ČNB,“ konstatuje.

ČNB tak nic nebrání v tom, aby pokračovala v normalizaci úrokových sazeb. „Další zvyšování tak připadá hned na příští zasedání v listopadu, kde se klíčová sazba dostane na 1,75 procenta,“ dodává Junicke.