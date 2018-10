Auta budeme krmit elektřinou z uhelných elektráren, nelíbí se bývalému šéfovi Škodovky

„Někde jsem četl, že osobní auta v Německu vyprodukují za týden tolik emisí jako jedna zaoceánská loď, plující z Evropy do Ameriky,“ dodal.

Podle bývalého ministra životního prostředí a někdejšího předsedy Českého svazu ochránů přírody Bedřicha Moldana (TOP 09) ale cíle Evropského parlamentu nejsou nesplnitelné. „Rozhodně si nemyslím, že by to byl cíl nerealizovatelný, je na to poměrně hodně času, víme, jak průmysl v této oblasti rychle postupuje,“ řekl Moldan.

„Technologický směr nemají určovat politici ani úředníci, ale cesta vývoje. To, co zvítězilo, neodpovídá technologické situaci a ukázalo se, že to jsou strašně přemrštěná čísla. Jsou to spíš proklamace velkých úspěchů, a to mi na tom jako technikovi velmi vadí. Pokrok má určovat konkurence a nejlepší výběr,“ reagoval ve vysílání České televize europoslanec ODS Evžen Tošenovský, který hlasoval proti navrženým limitům.