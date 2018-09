Invalidním důchodcům se zřejmě zvýší penze, podporu mají u ministryně i premiéra

Změny by se mohly dotknout i Jany Brabencové, která pobírá invalidní důchod už od osmnácti let; protože jí ale měsíční příjem 10 300 korun na živobytí nestačí, pracuje souběžně jako účetní.

„Jsem ráda, že mi zaměstnavatel vychází vstříc s pracovní dobou. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůžu pokaždé přijít do práce,“ vysvětluje invalidní důchodkyně Brabencová. Pokud by se jí důchod zvýšil, investovala by do svého zdraví a něco i na kulturu.

Úvahy o desetiprocentním růstu

Podle České správy sociálního zabezpečení invalidní důchod aktuálně pobírá bezmála 422 tisíc lidí, převažují muži. Inkasovaná částka se pak liší podle stupně invalidity; u prvního jde o více než šest tisíc, u druhého o víc než sedm a u třetího přes jedenáct tisíc korun. Stát chce nyní částky navyšovat – a to jak z vůle ministerstva práce, tak předsedy vlády.

„Když se podíváme na částky, které se zvyšovaly u jiných sociálních dávek nebo pojistných systémů, tak je to vždy maximálně do deseti procent. S těmito čísly bych pracovala,“ vysvětluje šéfka resortu sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Také premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce navrhnout lepší důchody pro starodůchodce, hlavně pro ženy. „Chceme se vrátit k těm těžkým profesím, dřívějším odchodům do důchodu a samozřejmě i invalidním důchodům,“ konstatuje.