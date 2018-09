„Každý zákazník si může vybrat barvu, bude-li to černá.“ Ford s modelem T započal éru automobilismu

První Model T vyjel do světa pět let poté, co Henry Ford spolu s jedenácti dalšími investory založil společnost Ford Motor Company. Pět let po vzniku modelu T pak bylo zásadní zavedení pásové výroby. Šlo o revoluci v automobilovém průmyslu.

Zatímco dříve se doba potřebná k sestrojení automobilu měřila ve dnech, či v lepším případě v hodinách, sestavit „téčko“ trvalo po vyladění výrobního procesu něco málo přes půldruhé hodiny. Dolů také zamířila cena výsledného auta.

Naplnil se tak sen Henryho Forda o „univerzálním automobilu“, který by byl dostupný širokým masám. Odpovídaly tomu i prodejní úspěchy; v roce 1914 už Ford produkoval více vozů než všechny ostatní americké automobilky dohromady.

Lízinka se vybarvila do černa

Karoserie modelu T byla nejprve dřevěná, potažená plechem, od roku 1911 pak celokovová. Lidé si ho mohli pořídit v různých barevných variantách, alespoň zpočátku, kdy byly vozy i granátově červené, sytě zelené, modré, nebo šedé. Od roku 1914 měly barvu výhradně černou.

Volba této barvy byla pravděpodobně důsledkem její trvanlivosti a nízké ceny. Jiná teorie hovoří o tom, že černý lak schnul rychleji než ostatní barvy a umožňoval tudíž rychlejší výrobu.