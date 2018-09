České dráhy od pátku změnily výpočet slev, zahrnou i akční jízdenky

České dráhy v souvislosti se změnami také začnou poskytovat nové komerční jízdné v podobě takzvaných SuperAkčních jízdenek. Ty budou nabízet pro konkrétní linky a spoje, přičemž ceny budou dynamicky reagovat na obsazenost spojů. Tento systém dlouhodobě používá i konkurence. Podle státního podniku to nasměruje cestující do prázdnějších spojů a zároveň uvolní místo v těch žádanějších.

Slevy pro studenty do 26 let a důchodce starší 65 let začaly platit na všech vlakových i autobusových linkách, s výjimkou městské hromadné dopravy, od 1. září. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na šest miliard korun ročně.