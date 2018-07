Síť stanic pro dobíjení elektromobilů se zahušťuje. Vznikat mají zejména u hlavních tahů

S tím, jak se prodlužuje dojezd elektrovozů, to ale bude stále častěji i mimo města. „Auto se dobíjí výkonem 50 kilowatt. Zhruba za 20 až 25 minut je dobitých 80 procent kapacity baterie,“ uvedl Schreier.

Svou představu budoucnosti přibližuje manažer elektromobility společnosti E.ON Miloslav Fialka. „Měla by vyrůst rychlonabíjecí stanice každých 70 kilometrů, aby cestování na dlouhé vzdálenosti bylo bezpečné. Aby zákazník necítil nějakou bariéru a mohl cestovat komfortně.“

Jen letos do května přibylo v Česku 225 elektromobilů. Vzhledem k celkovým prodejům nových aut jde stále o okrajovou záležitost. Podle projednávané novely silničního zákona by ale měly dostat zvláštní registrační značky a do budoucna i výhody, jako třeba dálnice zdarma.