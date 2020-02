„Kotva je tu pro vás“ už 40 let

„Kotva v každém případě patří mezi špičky architektury,“ uvedl svůj názor na kontroverzní stavbu architekt Václav Aulický. Podle něj si Kotva v současnosti, co se obchodních aktivit týče, stojí dobře: „Je to dáno do určité míry i tradicí. Kotva je navíc rodinný obchodní dům, kde se neztratíte. Navíc jste v centru, na náměstí Republiky.“

Obchodní dům Kotva je přijímán vesměs pozitivně, historik architektury Zdeněk Lukeš jej dokonce před lety zařadil do čela žebříčku socialistické architektury v Česku. Objevily se dokonce hlasy volající po zapsání Kotvy na seznam kulturních památek, „přestože nepravidelným tvarem vnáší nepořádek do středověkého půdorysu Prahy“, jak řekl Lukešův kolega Rostislav Švácha. Na rozdíl od nedalekého Máje, který je oficiálně památkou od října 2006, ale zatím zůstalo jen u snahy.

Za sloganem „Kotva je tu pro vás“ stojí Ondřej Neff

V průběhu desetiletí se obchodní dům stal oblíbeným cílem návštěvníků Prahy a slogan „Kotva je tu pro vás“ (jeho autorem je spisovatel a novinář Ondřej Neff) lákal k nákupu přes 70 000 lidí denně. Od poloviny 90. let však zájem o Kotvu postupně upadal, protože nejen centrum ale i okraje Prahy obsadila moderněji vyhlížející nákupní centra. Otevření jednoho z nejnovějších z nich, Palladia, přímo na náměstí Republiky však podle generálního ředitele Kotvy Jaroslava Petrů jeho obchodnímu domu spíše prospělo, neboť na místo přilákal více návštěvníků.