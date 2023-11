Štáb ČT doprovodil na hlídku české policisty nasazené na maďarsko-srbské hranici

Situace, kdy se skupina migrantů snaží pomocí žebříků překonat plot a dostat se ze Srbska do Maďarska, je pro české policisty každodenní realitou. „Skupina migrantů překročila hranice nelegálně a my jedeme do místa, kdy by se měli nacházet,“ popisuje zásah Petr Adámek z 13. kontingentu v Maďarsku. Zadržet se podařilo tři migranty, po dalších vyrážejí pátrat hlídky. Do vzduchu míří i drony s termovizí.

Pomáhají i srbské kontroly. Tamní policisté už měsíc detailně prohledávají lesy i domy v okolí hranice. Migranty převážejí do detenčních zařízení.

„Za září a říjen se jenom český kontingent podílel na záchytu asi osmi tisíc nelegálních migrantů, momentálně šla ta čísla výrazně dolů,“ informuje velitel 13. kontingentu Jaroslav Hloušek. Za listopad bylo zachyceno zatím dvanáct set migrantů, nejmíň od začátku roku.

Čeští policisté budou v Maďarsku působit i příští rok.