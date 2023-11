Medvědinec v Zoo Praha za 1,2 miliardy je absurdní, prohlásil Ondráčka. Budou v něm i další zvířata, namítl kurátor

„Jsme v situaci, kdy se šetří každá korun, kdy i to město nemá na spoustu výdajů, které by byly potřeba, ať už ve školství, v sociální oblasti nebo kdekoliv jinde,“ prohlásil Ondráčka. Stavbu pavilionu má za „absolutní rozmařilost, kterou si nemůžeme dovolit“.

Navýšení nákladů schválili přitom minulý týden pražští radní. „Zdá se mi, že jim přijde, že to proběhne absolutně bez diskuze, že si nikdo nevšimne té absurdní ceny, která je za mě prostě šokující,“ podotkl s tím, že například výstavba lávky HolKa přes Vltavu, která se otevřela letos v červenci, stála jen kolem 300 milionů korun.

Podoba areálu

„Nejpodstatnější je, že je to expozice pro více než jeden milion návštěvníků ročně,“ namítl v debatě Brandl. „Násobte to životností takové expozice a dostáváme se k tomu, že tento areál navštíví za dobu životnosti nejméně 50 milionů návštěvníků,“ řekl s tím, že kdyby nový areál vydržel tak dlouho jako současný medvědinec, šlo by asi o 100 milionů návštěvníků.

Celý komplex se má nacházet na severozápadním cípu zoo, který byl dosud poměrně opomíjený, podotkl. „Měl by zde v budoucnosti vzniknout jeden z hlavních vchodů do zoo, i proto je snaha tento konec areálu nějakým způsobem zatraktivnit,“ dodal.

Podle Brandla budou areál tvořit tři výběhy pro medvědy, tak jak to požadují současné regule evropského chovného programu pro medvědy lední. Dohromady má být ve výbězích pro medvědy a tuleně šest bazénů s dalšími prvky, jako je například systém čištění vody.