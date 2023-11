Vysokorychlostní váha na D2 měla problém při kontrole, je vypnutá. Dopravci chtějí vrátit zaplacené pokuty

Podle ředitele sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře by měl stát vrátit všechny pokuty, které vybral na základě měření z vysokorychlostních vah, jejichž přesnost později kontroly zpochybnily. „Když jeden den nefungují, jak by měly, den předtím by měly fungovat? Myslím, že by bylo dobré opardonovat přestupce, kteří byli zváženi před tímto datem,“ doporučil.

To ale šéf státních silničářů odmítl. „Přestupky platí. Váha v té chvíli měla platné ověření,“ zdůraznil Mátl. Podobně reagoval také židlochovický starosta Jan Vitula (Vaše Židlochovice). „Myslím, že váhy jsou v pořádku. Technologie je nějakým způsobem certifikovaná,“ podotkl.

Autodopravci nicméně dlouhodobě poukazují na rozpory ve výsledcích vážení. Podle Hromíře nejde jen o rozdíly mezi vážením ve firmách a na dálnici, ale i napříč Evropou. „Je divné, když kamion přijíždí z Maďarska, jede do Německa, všude v pořádku a pouze u nás je přetížen,“ poukázal.