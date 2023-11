Firmy nabízející chráněnou práci chtějí vyšší příspěvek na zaměstnávání handicapovaných

Tomáš Patočka trpí duševním onemocněním a je v invalidním důchodu. V sociálním podniku Envira, který se zaměřuje na zaměstnávání handicapovaných, je deset let. Pracuje jako pomocný kuchař ve Zdravé jídelně. „Cítím se tady jistější, protože část lidí je tady handicapovaných, část lidí zdravých – vedoucí a tak. Mám dojem, že bych tu klasickou práci nezvládal,“ řekl.

Kromě kuchyně v této organizaci handicapovaní pracují i na dalších místech, jako například v kancelářích. Celkově jich je tam zaměstnaných kolem pětačtyřiceti. Na jejich výplaty přispívá stát prostřednictvím Úřadu práce. „Jejich zdravotní stav jim nedovoluje mít takovou výkonnost jako, já to říkám nerad, běžně zdraví lidé. Je potřeba jim přizpůsobit pracovní dobu,“ uvedl ředitel sociálního podniku Envira Michal Jirsa.

Jurečka: Budeme o tom jednat

Pokud by příspěvky nerostly, znamenalo by to zřejmě propouštění. Organizace, které kvůli tomu oslovily premiéra Petra Fialu (ODS) i ministra práce, žádají jejich zvýšení na 95 procent minimální mzdy. Ministr zatím konkrétní částku nekomentoval. „Když se zvyšuje minimální mzda, tak potom ten další krok by mělo být i zvýšení tohoto příspěvku, takže o tom určitě budeme chtít jednat,“ řekl Jurečka.

„Když se dostaneme na 85 procent minimální mzdy, tak je to ještě opravdu hodně hrana,“ upozornil předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Josef Šulc.

Zároveň by byli rádi za automatickou valorizaci příspěvků v návaznosti právě na minimální mzdu. Znamenalo by to větší předvídatelnost.