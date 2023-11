Žalobce rozhodne, půjde-li před soud muž obviněný, že chtěl přes sankce do Ruska vyvézt luxusní auta

Server The Kyiv Independent nedávno napsal, že firma PBS Velká Bíteš prostřednictvím kazašských a indických firem vyvezla do Ruska součástky pro vojenské vrtulníky Mi-8. I tato společnost však odmítla, že by porušovala šance.

Nelegální převody peněz

Ministerstvo financí prověřuje také nelegální převody peněz do Ruska přes neoficiální směnárny. Na nabídky jejich služeb lze narazit například na sociální síti Telegram. Když muže, který takovou směnu nabízel, telefonicky kontaktovala Česká televize, řekl, že převod peněz z Česka do Ruska je možný. „Můžeme se o tom pobavit, ale teoreticky by to šlo,“ zaznělo.

Obcházení mezinárodních sankcí je trestný čin, za který hrozí tříletý trest, při dalších přitěžujících okolnostech – jako jeho spáchání v organizované skupině nebo vznikne-li škoda velkého rozsahu – hrozí i pět, případně až osm let vězení.

Obcházení sankcí řeší státy i na úrovní Evropské unie. Reagoval na to například jedenáctý sankční balík, který se zabýval mimo jiné dovozem ruské ropy přes třetí země.