Reportéři ČT: Komunisté poslali Pospíchala do vězení rovnou ze školy. Mladého disidenta prý tloukli nejvíc ze všech

„Když vyšla Charta, slyšel jsem to z Hlasu Ameriky. Rychle jsem se pídil po tom dokumentu a během tří dnů jsem to dokázal sehnat. V prvním okamžiku jsem si říkal: To je přesně ono. Bylo pro mě důležité, že se nenásilně usiluje o lidská práva,“ shrnul Petr Pospíchal, jak se seznámil s Chartou 77. Podepsal ji ale až později – po propuštění z vězení, kam ho režim poslal za to, že pomáhal šířit opoziční letáky. Přišli si pro něj rovnou do třídy před vyučováním. Ze školy zmizel v květnu 1978 a vrátil se za jedenáct měsíců, které strávil nejprve ve vazební věznici a pak na Borech, kam jej poslali za pobuřování. Seznámil se tam například s Václavem Havlem, který pak na Pospíchalovo uvěznění upozornil prostřednictvím svých kontaktů v PEN klubu světovou veřejnost. Ve vězení později skončil ještě jednou v osmdesátých letech. Předtím spolu s Janem Litomiským zaznamenával jako člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných perzekuci věřících lidí na Moravě.

I po druhém propuštění byl Pospíchal opakovaně vyslýchán, při tom i fyzicky napadán. Někteří další disidenti jej označili jako nejvíce bitého oponenta režimu té doby. On sám se domnívá, že to bylo jeho věkem a také zázemím, které se od jiných členů disentu poněkud lišilo. „To, že tam působí velmi mladý člověk z dělnického zázemí z Brna, vyvolávalo ve Státní bezpečnosti pocit, že je to slabé místo a že mohou násilí směřovat proti mně,“ uvedl. Setkaní chartistů a polské Solidarity Byl zároveň nepostradatelný při organizaci opozičních akcí. Klíčová byla jeho role například na přípravě setkání chartistů s představiteli polské Solidarity v pohraničních horách. Václav Havel se nechal slyšet, že bez Pospíchalovy utajené logistiky by se nemohla uskutečnit. Organizoval, kdo koho kam přiveze nebo mu pomůže v terénu. „Protože když se udělá chyba, Státní bezpečnost to naruší. Pak může někdo skončit ve vězení,“ podotkl. Že byl 17. listopadu 1989 v Praze, se studentským pochodem na památku Jana Opletala nesouviselo. Přijel, aby u soudu podpořil Moniku Le Fay (tehdy Elšíkovou), která byla obžalovaná za to, že rozmnožovala protirežimní tiskoviny a za účast na nepovolené demonstraci.