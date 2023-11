Zima nahlédne do Česka. V polovině týdne budou mrazivé noci, ve středu by mohlo trochu nasněžit

Následovat bude chladná středa a dvě mrazivé noci. V noci na středu bude většinou minus 3 až plus 1 stupeň, v noci na čtvrtek minus 6 až minus 2 stupně Celsia. Ve středu by mohlo na některých místech mrznout i přes den, bude maximálně minus 1 až plus 3 stupně. Teploty by mohly dávat naději i na sněžení, ale středa přinese zřejmě jen ojedinělé přeháňky. Ty by ale mohly být sněhové.

Od čtvrtka se začne zase oteplovat, přes den bude 2 až 6 stupňů, v Čechách a ve Slezsku ojediněle ještě více. V pátek by se mohla denní maxima opět přiblížit k desítce. Před víkendem začne znovu sněžit, ale oteplování by mělo již ustat a teploty mírně poklesnou.