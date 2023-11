Češi si připomínali oběti dopravních nehod. Jejich počet mají pomoci snížit nové trenažéry

Miluše Vondrušková přišla před jednadvaceti lety při nehodě o dceru. Viníkem byl cizinec, nezastavil u značky STOP. „Máte dvě možnosti – buď jít na Nuselák a skočit dolů, tím ovšem vyřešíte akorát svůj problém a zavaříte ještě dalším lidem ve svém okolí, anebo zatnout zuby a jít dál,“ říká. S manželem zvolili druhou variantu. Založili navíc organizaci, která lidem s podobným osudem pomáhá – České sdružení obětí dopravních nehod.

Vondrušková se domnívá, že postihy by měly být větší – určitě za agresivitu. Ta v Česku totiž stojí za dvanácti procenty nehod. V některých zemích má agresivní chování silnou právní definici i sankce – třeba u rychlosti. „Ve Francii nebo Švýcarsku říkají – o padesát, v tom okamžiku přijdeš o vozidlo,“ podotýká Jindřich Komárek z Policejní akademie ČR.

„Víme, že úspěšně to využívá Hradec Králové. A my chceme vzít tu jeho dobrou praxi. Říci, kde to funguje, a potom to rozšířit mezi ostatní obce,“ uvádí šéf odboru agendy řidičů při resortu dopravy Stanislav Dvořák.

Senzory na měření tepu a stresu

Na agresivní chování řidičů se zaměřuje i nová kampaň. Zvládnout rizikové situace a nenechat se vyprovokovat – na to se nově při výuce zaměří i Asociace autoškol. Využije trenažéry. „Dokonce jsme schopni v budoucnu zaintegrovat i senzory měření tepu, stresu… A na konci bude zpráva, jak moc v klidu či jak moc ve stresu jste tu situaci zvládl, nebo ne,“ nastiňuje projektový manažer Digitaleq Automotive Jakub Zámostný.

Trenažéry si budou moci řidiči vyzkoušet od jara příštího roku v rámci sedmdesáti akcí pořádaných Asociací autoškol.