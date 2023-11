Na dálnici u Tuchlovic narazil vůz do vojenské kolony, čtyři vojáci jsou lehce zranění

Nehoda se stala před šestou hodinou na 25. kilometru dálnice. Dvaapadesátiletá řidička osobního auta se podle prvotních informací policie zařadila do vojenské kolony a následně do jednoho z vozů narazila. „Čtyři lehce zraněné vojáky jsme po ošetření převezli do nemocnice v Kladně na centrální příjem,“ informovala mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Řidička osobního vozu se nezranila a podle dechové zkoušky před jízdou nepožila alkohol. Dálnice byla průjezdná levým jízdním pruhem a po osmé hodině byl průjezd zcela bez omezení.

Do kolony vojenských vozidel, která jela po dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu, vjela řidička civilního auta. Nehoda vozidel se stala těsně za sjezdem na 25. kilometru a tvoří se kolony. Na místě je PČR a VP. Vozidla čekají na odtah. pic.twitter.com/tlyZFiNM4N — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 15, 2023

Nehody armádních vozidel zaznamenala policie například v roce 2019, tehdy se na pražské Jižní spojce srazila houfnice s osobním vozem. Nikdo se nezranil.

Pandury havarovaly o tři roky dříve v Táboře Čekanicích, vzájemně do sebe narazily. Policie tehdy uvedla, že podle prvotních informací žena, která jela v osobním voze, náhle zabrzdila a za ní jedoucí kolona pandurů do auta narazila. Policisté při vyšetřování dospěli k názoru, že hlavní příčinou nehody bylo nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly, což je přestupek. Oprava armádu stála 95 milionů korun. Tři vojáci dostali pokutu 2000 korun za nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly.

Před deseti lety dvaadvacetiletý řidič osobního auta zemřel po srážce s vojenským nákladním autem mezi obcemi Věž a Michalovice na Havlíčkobrodsku. Několik vojáků jedoucích na korbě armádní tatry utrpělo lehká zranění.