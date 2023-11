Umělému oplodnění by se mohly některé páry vyhnout při včasném rozpoznání problémů. Podle lékařů ale chybí osvěta

Usnadnit by to měl nový nadační fond, který nabízí zdarma preventivní vyšetření, která mohou upozornit na problém při budoucí snaze o početí. „U žen se dělají náběry, případně se může dělat ultrazvuk. U mužů se lze podívat na ejakulát,“ shrnula vhodná vyšetření vedoucí embryologické laboratoře jednoho z pražských IVF center Renata Hüttelová.

Na celém světě přišlo na svět díky umělému oplodnění přes dvanáct milionů lidí. První z nich byla Louise Brownová, která se narodila před 45 lety. V Česku pomohli lékaři na svět zatím asi 170 tisícům dětí. Párů, kteří jejich asistenci při početí potřebují, přibývá. Podle expertů je to ale i tím, že se lidé o své reprodukční schopnosti dostatečně a včas nestarají.

Podle lékařky Hany Višňové by bylo potřeba zlepšit i osvětu směřovanou k mladým dospělým. Cílit by podle ní měla například na vysokoškoláky, mluvit o prevenci neplodnosti by měli rovněž třeba učitelé s dětmi a studenty při sexuální výchově.

Samotné umělé oplodnění je pro páry, které chtějí mít dítě, finančně docela náročné. Celý proces může vyjít až na desítky tisíc. Pojišťovny se na něm sice podílejí, ale nehradí všechny zákroky.

Je navíc i omezený počet pokusů, na které zdravotní pojišťovna vůbec přispěje. Ve srovnání se zahraničím jsou ovšem velkorysejší. „V České republice máme čtyři cykly asistované reprodukce hrazené pojišťovnou. Je to proto, že se stoupajícím počtem cyklů stoupá šance na početí,“ uvedla vedoucí Centra asistované reprodukce Ústavu péče o matku a dítě Jitka Řezáčová.