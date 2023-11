Mrtvých cyklistů je víc než loni. Na silnicích je vidět napětí, řada řidičů mluví o nepřátelství

Co se týče cyklistické infrastruktury, je na tom podle žebříčku Cyklorank – který hodnotí hustotu, kvalitu a také bezpečnost cyklostezek – nejlépe Uničov. Kvalitní infrastruktura skutečně jde i ruku v ruce s používáním jízdního kola ke každodennímu pojíždění po městě. V Uničově je kolo první volbou k cestě do zaměstnání pro pětinu obyvatel. Tedy připadá jeden člověk, který do práce jezdí na kole, na dva řidiče.

„Jsou města, která velmi dobře vybudovala cyklistickou infrastrukturu, Uničov je příkladem. Lidé to využívají, protože je to komfortní, rychlé a na poslední míli je to lepší než jakákoli jiná doprava,“ poznamenal vedoucí samostatného oddělení ministerstva dopravy BESIP Tomáš Neřold.