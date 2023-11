Porcelánky ohrožuje růst cen energií. Mají obavy ze zahraniční konkurence

Přestože porcelánka Thun 1794 šetří a využívá i zbytkové teplo z pecí na vytápění, náklady jí podle jejího vedení od nového roku skokově stoupnou – za plyn odhadem o pět milionů korun. Více zaplatí také za elektrickou energii a mzdy.

Novorolská porcelánka exportuje sedmdesát procent výrobků do zahraničí – například do zemí Evropské unie, dále do Egypta nebo do Brazílie.

Německé porcelánky podpoří stát

Konkurovat například německým porcelánkám, které finančně podpoří stát, je pro české firmy obtížné. Tržby se propadají a zdražovat zboží už konkrétně porcelánka v Nové Roli nemůže, protože by přišla o odběratele. Případnému propouštění se chce vyhnout.

„Jestliže německý průmysl bude podpořený jako energeticky náročný průmysl, tak budou samozřejmě na trhu zvýhodněni,“ řekl ředitel společnosti Vlastimil Argman.