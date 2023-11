Ministři navrhují zrušení úpravy přesčasů lékařů a možnost služeb 24 hodin

Směna jinak bude moci podle předlohy trvat nejvýše dvanáct hodin, na ni naváže případně přesčasová práce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, podle tiskové zprávy by pak musel mít nejméně dvaadvacet hodin volna.

Podle návrhu můžou zdravotníci v nemocnicích či v záchranné službě pracovat v kuse až 24 hodin, pokud to upravuje kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Vedení s pracovníkem pak musí uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. V prvních třech měsících ji bude možné okamžitě zrušit.

Práce by se měla nově soustředit do méně dnů než u běžných směn s přesčasy, poukazují předkladatelé. Podle nich se tak podaří lépe slaďovat zaměstnání se soukromím a zajistí se nepřetržitý provoz.

Jurečka a Válek předkládají novelu jako poslanci, ne jako členové vlády za své resorty. K poslanecké předloze je možné podle vládního webu podávat připomínky do 14. listopadu. Poté by měl zákoník projednat kabinet. Podle plánu by změny měly platit od ledna. Ministři navrhují, aby je sněmovna schválila hned při prvním projednávání. Mladí lékaři i odboráři požadovali vedle růstu výdělků právě zrušení paragrafů o dobrovolnosti práce přesčas nad stanovený limit a chtěli umožnění čtyřiadvacetihodinových služeb.

Jurečka v tiskové zprávě uvedl, že se jedná ještě o jiných změnách zákoníku práce. Obsahovat by je pak měla další novela. Ministři už v říjnu také sdělili, že se počítá příští rok s nárůstem sumy na odměňování v nemocnicích o 6,8 miliardy korun. Zvýšit by se mohly i platové tarify mladých lékařů, kteří by se posunuli do vyšších platových tříd. Před atestačními zkouškami by měli mít nárok na volno.