Dražší energie budou znamenat výrazný růst cen potravin, míní Prouza. Výborný nevidí důvod k obavám

V situaci, kdy podle posledních informací mají firmám výrazně vzrůst ceny energií, tak podle ní nelze počítat s tím, že ceny potravin klesnou, a to i přes snížení DPH. „Neříkám, že bude skokové, ale se snížením cen rozhodně počítat nemůžeme,“ míní.

Na závěr svého videa Fiala řekl, že bude chtít jednat se zástupci obchodních řetězců, potravinářů i zemědělců. „Jednání už proběhla a rozhodně nevedla k tomu, že by se snížily ceny potravin kvůli tomu, že by někdo tlačil na potravináře, řetězce nebo zemědělce. Ale kvůli tomu, že trh nějakým způsobem funguje,“ namítla Večeřová.

Nabádání některých poradců premiéra Petra Fialy (ODS), aby lidé nakupovali potraviny v Polsku, není podle Večeřové správné. Stejně tak je podle ní špatně Fialovo video o srovnání nákupu potravin v Německu a v Česku, které sdílel na sociálních sítích. „Měly by se řešit příčiny, proč jsou potraviny tady drahé. Ony nejsou drahé kvůli tomu, že si to někdo vymyslel, ale kvůli tomu, že se zvedly náklady,“ upozornila.

„Záleží také, jestli bude premiér tlačit na své ministry. Jestli bude tlačit na to, jak bude vypadat cenová politika vlády vůči cenám energií od příštího roku. Zatím, co slyšíme, je velmi výrazný nárůst zejména pro firmy,“ podotkl Prouza a upozornil, že zemědělství a potravinářství jsou velmi energeticky náročné provozy. Jakékoliv navýšení cen energií od ledna 2024 znamená výrazné navýšení cen potravin, zdůraznil.

K navýšení cen potravin podle něj dojde. „Slyšíme to už od řady dodavatelů a není to jenom kvůli cenám energií. Od ledna se zvyšují daně z nemovitostí, daně ze zisku, vláda také rozhodla o změně pravidel o zaměstnávání na dohody,“ uvedl jako příklad. Prouza také poznamenal, že potravinářské firmy další možný růst nákladů postaví do velké nevýhody proti zahraničí.