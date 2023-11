Kdyby vláda podala demisi, bylo by to podle Dufka nejlepší. To je absurdní, reaguje Skopeček

Zároveň věří, že pokud ceny energií budou neudržitelné, tak vláda domácnostem a podnikům pomůže. „Věřím, že to, co zveřejnil ERÚ, není konečné slovo,“ dodal.

Podle něj se musí hledat příčiny a ne řešit jen následky. „Pokud se nezmění něco v energetické politice, tak budeme tahat jen za kratší konec provazu. Firmám musíme pomoci, když energie vystřelí nahoru, jako se to dělo v minulých letech. Jen připomínám, že letos vláda na pomoc s energiemi vyčlenila 110 miliard korun, a to nelze dělat na věčné časy, na to zkrátka rozpočet nemá,“ upozornil Skopeček.

„Průmysl přežije, ale bude otázka, v jakém bude stavu,“ podotkl Dufek. Trvá na tom, že není možné nechat české firmy bez pomoci. „Neříkám, že to musí být souboj dotací. Ale pokud vláda nechá podnikatele na holičkách, tak se to projeví dalším propadem hospodářství, což povede k propadu výběru daní a zhoršení životní úrovně,“ sdělil. Domnívá se, že řešením by byla určitá regulace cen energií.

Podle Skopečka je jasné, že vláda bude pod tlakem. „Odmítám slova kolegy, že se vláda na firmy vykašlala. Já jen říkám, že český státní rozpočet je omezený a že platit každoročně 110 miliard můžeme na pomoc s energiemi, ale musíme najít v rozpočtu jiné kapitoly, ve kterých 110 miliard najdeme, jestli chceme ještě nějaký rok vůbec bez bankrotu státní rozpočet mít,“ konstatoval Skopeček. Souhlasí s tím, že vláda při zhoršení situace má zasáhnout, ale pomoc má být cílená.

„Vláda místo toho, aby pomohla, tak dělá vše proto, aby situaci zhoršila,“ reagoval Dufek s tím, že Češi mají nejdražší energie i pohonné hmoty. „Nebyl bych takový optimista, brzy se k nám přidají majitelé firem. Kdyby toho vláda nechala a dala demisi, tak by to bylo nejlepší,“ uvedl Dufek s tím, že si to přeje on a jeho spolupracovníci.

„Já myslím, že vláda tlak pana kolegy Dufka a jeho spolupracovníků ustojí. Situace není jednoduchá, my si to uvědomujeme. Vláda musí mluvit se sociálními partnery. Volat po předčasných volbách je absurdní,“ podotkl Skopeček. Podle něj inflace nespadla z nebes, ale jde o trend, na který jsme si zadělali vysokými deficity z minulých let.

Ředitel STEM Martin Buchtík poznamenal, že zhruba dvacet procent populace by mohlo být ohroženo chudobou. „Těch lidí nepřibývá, ale jsou stále v horší situaci. Třicet procent domácností v současné době nedokáže nic uspořit. Zároveň tady máme 630 tisíc lidí v exekuci, ta situace je pro ně katastrofální. Skupina lidí, kteří žijí v nejistotě, se v posledních dvou letech zvětšila,“ upozornil Buchtík na náladu v české společnosti.

Češi podle expertů dál šetří

Podle České národní banky by ale mohla inflace na začátku příštího roku klesnout. „Efekt úsporného tarifu tady s námi bude ještě dva měsíce,“ zmínil ředitel sekce měnové ČNB Petr Král v 90' ČT24. Údaj o cenách za říjen je ovlivněný tím, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu inflace vládní úsporný tarif na energie.

„V listopadu a prosinci bude ještě meziroční hladina zvýšená a bude trošku klesat někam k sedmičce, pak tento efekt skokově odezní a inflace se sníží, a to i přesto, že se od ledna dá očekávat zvýšení cen elektřiny a plynu, a přestože nastane obvyklý lednový efekt přecenění zboží a služeb, ani toto nezpůsobí zvednutí inflace,“ doplnil Král.

„Češi mají hluboko do svých peněženek, a proto také šetří a upravují své chování,“ popsal současnou situaci generální ředitel NIQ pro ČR, SR a Maďarsko Karel Týra. Výhled do budoucna je podle něj mírně pozitivní a lidé tak mají očekávání a poměřují to, co si mohou dovolit.

Češi ale i nadále nakupují ve slevách a jezdí kvůli tomu třeba i za hranice, například do sousedního Polska. S tím souhlasí i jednatel Kupi.cz David Kopčil. Pokud chtějí obchodníci Čechy nalákat, tak musejí podle něj cestou slev.