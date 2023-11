Úřady někdy odpírají vyšší příspěvek na péči nebo snižují invalidní důchod, přestože se stav pacienta nelepší

Například Barbora Kalachová po transplantaci ledviny po přezkoumání z třetího stupně invalidity spadla do prvního a přišla o osm tisíc korun. Michaela Krejčí zase marně žádala o nejvyšší stupeň příspěvku na péči pro matku – dosáhly ale jen na třetí stupeň, což je o zhruba šest tisíc méně. „Tady nikdo na šetření nebyl. Napsali, že maminka je schopna se sama najíst, což není, ona se ani v posteli neotočí,“ popsala Krejčí.

Podle Bujka ale žádné posuzování neproběhlo. „A to jsem chtěl, aby přišli sem,“ dodal. Rozhodnutí překvapilo i sociální pracovníky Prahy 14. Nyní s Bujkem sepisují novou žádost alespoň o původní druhý stupeň. „Je naprosto běžné, že se na nás obracejí klienti s tím, že nebyli úspěšní, ale s takto diametrálním rozdílem v posouzení úřadu práce a ministerstva práce a sociálních věcí jsem se ještě nesetkala,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Prahy 14 Kateřina Hladíková.

Jednání o změnách v posuzování invalidity

Podobné problémy řeší lidé s lékaři i organizacemi. Ty opakovaně jednaly s šéfem resortu práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) i s lékařskou posudkovou službou. Podle Jurečky se tématem zabývá pracovní skupina.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí a lékařská posudková služba tvrdí, že jsou to velmi individuální a ojedinělé případy. Tak naše praxe nevypadá,“ upozornila předsedkyně představenstva společnosti Revenium pomáhající lidem se zdravotním postižením Hana Potměšilová. „My to velmi často vidíme v příbězích těch lidí. Nedochází k tomu, že by chtěli nastupovat na volný trh práce, protože se obávají toho, že jim bude snížen důchod,“ podotýká ředitelka agentury práce pro lidi s handicapem O krok Kateřina Broža.

Správa sociálního zabezpečení postup dosud zdůvodňuje pokroky v medicíně. Další jednání by mohla být ještě do konce roku. Otevřít má změny v přístupu k posuzování invalidity.