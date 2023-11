Masarykovy myšlenky třeba o drahotě a inflaci jsou nově k dispozici on-line

„V textech můžete například najít, co řekl Masaryk o inflaci nebo o drahotě. Vidíme, že se vyjadřoval k podobným problémům, které řešíme dnes,“ popisuje Milan Hanyš z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Dnes bývá vzpomínán jako tatíček, za svého života ale čelil i kritice a nenávisti, hlavně kvůli sporům o rukopisy nebo během takzvané hilsneriády. Spisy nabízí pohled na Masaryka bez mýtů a legend.

Podle Lucie Merhautové z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR byl Masaryk do let 1914 až 1918 spíše kontroverzním intelektuálem, který se zastával menšiny, než že by byl vnímán jako zástupce většinového proudu.

Digitální platforma je volně dostupná pro studenty, badatele i veřejnost. Do budoucna by vedle textů měla obsahovat obrazové materiály a dobové dokumenty.