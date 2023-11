Útočníci se zdokonalují, počet on-line podvodů roste. Odborníci radí, jak uchránit citlivá data

Vlastní vytvořená hesla si skoro čtvrtina lidí mění méně než jednou ročně, skoro pětina pak vůbec. Experty často doporučovanou čtvrtletní frekvenci dodržovalo třináct procent lidí, jen zlomek byl ještě svědomitější. Důležitá je také síla hesla.

„Nejlepší heslo, které si můžete vymyslet, je, že spojíte několik slov nebo prostě napíšete větu bez mezer, dáte tam občas nějaké velké písmeno nebo nějaké číslo,“ radí bezpečnostní expert Ondřej Ševeček ze společnosti GOPAS. Orientační test síly a ochrany hesel nabízí pak přímo internetové prohlížeče.

Na stránkách, jako jsou Have I Been Pwned nebo LeakPeek, je možné si ověřit, jestli heslo v minulosti neuniklo při hackerském útoku. V takovém případě experti radí heslo změnit a třeba přejít na správce hesel. To jsou zabezpečené aplikace, které je vytváří, shromažďují a chrání.