Soud zrušil začátek hlavního líčení v případu psychiatra Cimického. Důvodem je nemoc soudce

„Termíny hlavního líčení se ruší, neboť předseda senátu onemocněl. První hlavní líčení by tak mělo proběhnout v lednu, kdy je stanoven termín na 4. 1. 2024,“ uvedla Humeni.

Začátek hlavního líčení byl původně naplánován na 7. listopadu. Soud řešil také žádost o odročení soudního jednání kvůli hospitalizaci stíhaného lékaře, kterou soudu zaslal sám Cimický. Podle serveru Blesk.cz měl skončit v nemocnici po intoxikaci léky. Cimického advokát Miroslav Kučerka sdělil, že soud na žádost nereagoval. Uvedl, že pokud by to klientovi zdravotní stav umožnil, domnívá se, že by se Cimický líčení účastnil.

Psychiatra obvinilo před dvěma lety několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování či přímo napadení. Kriminalisté původně navrhli loni v říjnu Cimického obžalovat z 28 případů znásilnění či vydírání. Státní zastupitelství pak ale kauzu policii vrátilo k došetření. Nařídilo, aby se policisté vypořádali s otázkou, zda nejsou některé skutky promlčeny. Znovu policie navrhla lékaře obžalovat letos v červnu a státní zástupce podal v srpnu na lékaře obžalobu.