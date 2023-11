Většina firem hodlá příští rok navyšovat mzdy. Experti čekají, že jejich růst překoná inflaci

Řada firem už přitom výrazněji přidávala letos. Například Edwards, která vyrábí důležité součástky pro vědu i průmysl. „V letošním roce jsme zvedali významněji, bylo to o nějakých 12 procent. Reagovali jsme samozřejmě na vysokou inflaci. V dalším roce pravděpodobně budeme navyšovat, v tuto chvíli zahajujeme kolektivní vyjednávání,“ uvedl finanční manažer Milan Bořil.

Podobně jsou na tom i další firmy. Mluvčí Aero Vodochody Aerospace Radka Černá uvedla, že mzdy budou opět navyšovat. „O kolik přesně, budeme vědět až na začátku příštího roku na základě dohody s odbory.“

Mzdy rostly i ve firmě Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. „V letošním roce jsme v průměru navyšovali mzdu zaměstnanců o šest procent. Co se týká příštího roku, tak by to mohlo být podobné, ale samozřejmě jsou věci, které to můžou velmi rychle změnit,“ podotýká mluvčí Václav Koukolíček.

Centrální banka čeká, že příští rok již reálné mzdy porostou

Guvernér centrální banky Aleš Michl varoval, že přílišné zvyšování mezd může prohloubit inflaci. „Česká národní banka před začátkem mzdových vyjednávání apeluje na mzdovou zdrženlivost napříč ekonomikou,“ uvedl.

Centrální banka zároveň ve čtvrtek zveřejnila svoji nejnovější prognózu. Podle ní růst nominálních mezd letos zrychlí na 7,5 procenta z loňských 5,3 procenta. V reálném vyjádření ale mzdy klesnou o 2,8 procenta, protože nominální růst nepřekoná inflaci. Bude to druhý pokles v řadě po loňském propadu reálných mezd o 8,4 procenta.

K reálnému růstu se mají podle současných odhadů ČNB mzdy vrátit příští rok, kdy by se měly zvýšit o čtyři procenta (nominálně růst o 6,7 procenta), uvedla agentura ČTK. Česká bankovní asociace čeká růst nominálních mezd příští rok o 6,5 procenta, Hospodářská komora předpokládá vzestup o sedm procent a ministerstvo financí o šest procent.

Jaké jsou odhady inflace

Pro letošní rok ČNB mírně zlepšila odhad průměrné inflace, která by měla dosáhnout 10,8 procenta. V srpnové predikci centrální banka očekávala 11 procent.

Pro příští rok ale centrální banka očekávání inflace zvýšila o půl procentního bodu na 2,6 procenta. Do tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle ČNB, tedy pod hranici tří procent, by se meziroční inflace podle prognózy měla dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. K cíli by inflace měla klesnout ve třetím čtvrtletí.