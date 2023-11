Letecká záchranka s armádními vrtulníky zůstane v Líních, oznámila obrana

Ukončení jednání s automobilkou Volkswagen o výstavbě takzvané gigafactory umožní z letiště Líně u Plzně pokračovat v provozu letecké záchranné služby armádními vrtulníky. Uvedlo to ministerstvo obrany, podle kterého letiště nadále zůstane v jeho majetku. Obavy z přesunu letecké záchranné služby do Karlovarského kraje kvůli možnému vzniku továrny na výrobu baterií do elektromobilů dříve vyjádřili zástupci Plzně i Plzeňského kraje.