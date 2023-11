Odvolací soud zrušil rozsudek v kauze Viktoriagruppe a chybějící nafty

Vrchní soud v Praze podruhé zrušil rozsudek v kauze firmy Viktoriagruppe a chybějící české nafty. Případ vrátil pražskému městskému soudu, který v květnu nepravomocně poslal na osm let do vězení bývalého jednatele společnosti Petra Malého. Vyplývá to z justiční databáze. Verdikt, který odvolací soud nyní zrušil, potrestal i samotnou firmu Viktoriagruppe, naopak tři manažery české pobočky osvobodil. Podle obžaloby připravili stát o 108 milionů korun, všichni vinu odmítají.