Zájem o dětské kroužky navzdory zdražování roste. Rodiče mohou získat příspěvek

Například Nela Kuiper skáče do vody v rámci kroužku paraplavání v pražském strahovském bazénu čtyřikrát týdně. „Já bych ráda jela na paralympiádu v Los Angeles. Alespoň se tam zúčastnit, to je můj sen,“ uvádí Nela.

Tréninkový trimestr stojí dvanáct tisíc, pomohl tak příspěvek. „Při plavání - to je jedna z mála příležitostí, kdy musí použít svoji pravou ruku, což je pro ni za běžného života velmi obtížené. Je to nejlepší rehabilitace,“ podotýká matka Nely Olga Kuiperová.

Své děti se v kroužcích snaží co nejvíce podporovat také rodina Warausova. Vilém se Sárou chodí v pondělí na keramiku a Kristián s Františkem zase na čtvrteční pěvecký sbor.

„Mají různé zájmy. Třeba nejstarší Vilík chodí na šachy, Sára leze, Kristián ještě plave,“ podotýká jejich matka Zuzana Warausová. Jejich rodina zdražení aktivit pocítila. Příspěvky na kroužky jim pokryly zhruba čtvrtinu výdajů.

„A to se snažíme vybírat kroužky, které nejsou předražené, jsou spíše mezi těmi levnými,“ podotýká Zuzana Warausová.

Zájem o příspěvky roste, a proto rada dětí a mládeže spustila čekací listinu, aby se peníze dostaly k co nejvíce lidem.

„Když náhodou jsou už finance vyčerpané, my vidíme potřebný převis, nebo to, co nám chybí, abychom podpořili všechny žádosti,“ podotýká ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.

Peníze na kroužky přibývají jak od veřejnosti, tak od partnerů projektu. Rodiče o ně mohou žádat do 19. listopadu. Podmínkou je doložit potřebné dokumenty.