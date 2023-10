Hrad přiznal pochybení ohledně lánského honu pro Pavlova sponzora

Objednávka nebyla včas v registru

Že objednávka na hon nebyla do registru smluv včas zanesena, potvrdila novinářům vedoucí KPR Vohralíková. „Paní, která tam dělá veřejné zakázky, je tam asi druhý týden, takže si myslím, že je pochopitelné, že to je prostě administrativní pochybení,“ řekla kancléřka. Dodala, že kvůli tomu nebude vyvozovat žádné důsledky. „Vím o tom, že byla podepsaná vzájemná kalkulace, včas podepsali vzájemnou dohodu o tom, jak to finančně bude vykompenzováno,“ uvedla Vohralíková.

Několik administrativních pochybení se v případu soukromé akce investiční firmy Wood & Company stalo i podle prezidenta Pavla. „Nicméně k žádné finanční újmě nedošlo,“ napsal na síti X. Nezveřejnění platné objednávky je podle hlavy státu bezesporu pochybení, ale situaci lze podle zákona vyřešit smlouvou o vypořádávání závazků, která se připravovala ještě předtím, než na ni upozornili novináři, uvedla hlava státu.

Postup Lesní správy Lány kritizuje protikorupční organizace Transparency International (TI). „Administrativní pochybení vůči registru smluv se sice stát může, to ale nevysvětluje nápravu až po dotazu médií, podivné časování dokumentů, které obsahují chyby a byly zjevně zpracovány narychlo,“ řekl Seznam Zprávám vedoucí právník Jan Dupák. Dodal, že utajovaný hon byl dokonce uspořádán zřejmě jako odměna pro finančního podporovatele prezidentovy kampaně.