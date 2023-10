Kampaň varuje před přebíháním kolejí i před rizikem přejezdů. Letos při střetu s vlakem zemřely už dvě stovky lidí

Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody je kampaň reakcí na čísla. Loni zahynulo na železnici 238 lidí, letos to bylo 192, rok však ještě neskončil. U osob do 26 let je podle železničářů nejvyšší porušování pravidel za posledních pět let. „Čísla mimořádných událostí na železnici bohužel neklesají. Takže chceme opět upozornit, že je potřeba být pozorný,“ podotkl Svoboda.

Železničáři slibují i investice do přejezdů. Některé ale nemohou mít závory

Správa železnic ale kromě apelů na bezpečnější chování v okolí tratí a zejména na přejezdech slibuje i investice, které mají zlepšit zabezpečení přejezdů. Loni se na nich stalo 150 nehod, při nichž zahynulo 34 lidí. Z hlediska počtu nehod i obětí jsou nejnebezpečnější přejezdy, které jsou chráněné výstražnými světly, ale nemají závory. V minulém roce se na nich stalo 80 nehod a zahynulo 18 lidí. Zhruba poloviční počet nehod se stal na přejezdech chráněných pouze výstražným křížem. Ty sice více spoléhají na pozornost a zodpovědnost řidičů, ale zároveň přes ně vlaky jezdí obvykle pomalu, a tak mají poměrně málo fatální následky. Při 44 nehodách zahynulo loni pět lidí.

Jako nejbezpečnější se jeví přejezdy se závorami, kde se stalo za rok 26 nehod, zemřelo při nich 11 lidí. Zásadním krokem ke zvýšení bezpečnosti by proto mělo být osazení co největšího počtu přejezdů závorami. I tak sice má částečně slibované vylepšování vypadat, ale zároveň Správa železnic tvrdí, že na některých místech závory zkrátka být nemohou, a to bez ohledu na to, jak frekventovaný přejezd je.