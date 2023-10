Žijí jako rodina, ale stát je tak nevnímá. Poslanci se vrátí k debatě o manželství stejnopohlavních párů

Do desetiletého partnerského vztahu Lucie Kalouskové a Karolíny Trávníčkové se v únoru narodila dcera Magdaléna. I když žijí jako rodina, stát je tak nevnímá. Matkou Magdalény je oficiálně pouze Lucie, která ji porodila.

„Kdyby se mi něco stalo, není tady žádný institut, jak by šly k Lucce peníze, aby se mohla starat o malou. Nejsou žádná rodičovská, příbuzenská práva,“ upozornila Karolína Trávníčková.

Stejnopohlavní páry mohou v Česku vstoupit do registrovaného partnerství, což jejich postavení nejen ve vztahu k dětem nenarovná. Karolína s Lucií proto čekají až na možnost manželství.

Místo manželství partnerství

O manželství pro osoby stejného pohlaví se nyní vede v dolní komoře diskuze. Poslanci konkrétně debatují o možném kompromisu. Stejnopohlavní páry by měly stejná práva jako manželé, jejich svazek by se ale místo manželství jmenoval partnerství.

„Vede to k tomu, že pořád bude určitá stigmatizace lidí s jinou sexuální orientací, to pro mě není úplně šťastné řešení. Na druhou stranu pro mě jsou úplně zásadní další věci, zejména to, že bychom konečně narovnali práva dětí,“ řekl zástupce předkladatelů návrhu Josef Bernard (STAN).

„Sněmovna je hodně konzervativní. Pro manželství tady podpora není, proto musíme hledat kompromis. A mě tedy mrzí, že tu musíme handlovat o právech lidí,“ uvedla poslankyně Klára Kocmanová (Piráti).