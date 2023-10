Věřitelé zadlužené fotovoltaické firmy Malina povolili její reorganizaci

„Jen naše kancelář zastupuje desítky klientů. Spoustu lidí to dostalo do velice obtížné situace. Jsou i rodiny, které v tom mají miliony na zálohách,“ uvedla advokátka poškozených Kateřina Gabrhelíková. Poškození jsou nejen jednotlivci, ale i firmy a dodavatelé.

Server Seznam Zprávy v minulém týdnu uvedl, že většinový majitel Maliny Cyril Regner jedná o vstupu čínského investora do firmy. Tím by zřejmě měla být čínská společnost GoodHao, která v úterý oznámila zájem o vstup do insolvenčního řízení s Malinou, přičemž nabízí dodání materiálu a vyrovnání s věřiteli.

„Návrh na reorganizaci dlužníka podporuji. Pokud by byla úspěšně zvládnuta tak, jak byla dlužníkem navržena, tak by určitě pro drtivou většinu věřitelů byla výhodnější než řešení konkurzem,“ sdělil insolvenční správce Rudolf Vinš.

Podle Lukáše Uhla, který podnik v současné době řídí, hlasovala pro reorganizaci většina věřitelů. Jejich rozhodnutí by měl nyní ještě schválit insolvenční soud, což by ovšem měl být spíše formální krok.

Večírky, nákupy značkového zboží či výjezdy do luxusních destinací

Ani reorganizace ale nezaručuje, že se lidem všechny peníze vrátí. Podle insolvenčního správce je třeba také dořešit, kam peníze odtekly. Reportéři ČT zjistili, že k pádu firmy mimo jiné přispěly výdaje na vysoké provize, večírky, nákupy značkového zboží, výjezdy do luxusních destinací nebo sponzoring fotbalu.

„Prostě úplně megalomansky rozhazování peněz. Nikdo nevěděl, jaké jsou mantinely. Nikdo nevěděl, co zvládneme a co už je přes čáru. To znamená, že dokud se prodávalo, dokud tekly prachy do firmy, tak se utrácelo,“ řekl bývalý obchodní manažer a ředitel holdingu Jan Mrázek.

Okolnostmi pádu společnosti Malina se zabývá také policie. Už na jaře zajistila na účtech asi půl milionu korun, dosud ale nikoho neobvinila.