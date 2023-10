„Gangsterka, v níž jde o moc, vliv a velké peníze,“ říká Kmenta o kauze IKEM. Angažmá GIBS je podle něj zvláštní

Měsíc a půl po zásahu elitních policistů v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny padlo několik obvinění. Kriminalisté podezřívají bývalého ředitele IKEMu Michala Stiborka a jeho zástupce Jiřího Malého z vydírání, šéfa oddělení IT Petra Rašku pak stíhají kvůli neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a porušení tajemství listin.

Magazín Reportér však tento týden publikoval nová zjištění, podle nichž je celá kauza podivnou válkou lékařů a má mnoho různých souvislostí. Zvláštní je podle Reportéra také to, čím se policejní složky pořádně nezabývaly.

„Jsme svědky takové gangsterky, v níž jde klasicky o moc, vliv a také o velké peníze. Vlastně jediné, co nás na tom šokuje, je to, v jakém prostředí se to odehrává, to znamená v prostředí takzvaných bílých plášťů,“ okomentoval Kmenta. Dokumenty, o kterých hovoří obvinění Malého a Stiborka, podle Kmenty odhalují netransparentní byznys okolo IKEMu.

Novinář tvrdí, že IKEM se „tuneluje“ prostřednictvím plateb za dodávky materiálu a přístrojů. „Nejde úplně stoprocentně o klasické tunelování jako takové, které se spíš hodí pro to, že se vytáhne ze státního na základě smyšlených zakázek, že je potřeba něco dodat, (…) ta instituce to nepotřebuje. To takhle není, nemocnice ty přístroje potřebuje,“ popsal Kmenta.