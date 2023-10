Lipenskou a vranovskou přehradu trápí sucho. Mají méně vody než loni

Slabý hlavní přítok z řeky Vltavy do jihočeské nádrže je vidět například z obce Nová Pec. Zde naposledy pořádně zapršelo na konci srpna. „Nejlépe je to vidět na mostním pilíři. Je vidět, že je to více než metr pod úrovní běžné hladiny vody,“ okomentoval stav přítoku místní starosta Martin Hrbek (nestr.).

Zároveň dodal, že nedostatek srážek na Šumavě má vliv i na spodní vodu. Nová Pec proto připravuje posílení vodních zdrojů. U obce Horní Planá se kvůli suchu pro změnu ukázaly zbytky původních staveb. „Je vidět skoro všechno. Tady baráky u přívozu, támhle nádraží. Zde koukají cihly a tady byl komín,“ popisuje odhalené zbytky budov u Horní Plané převozník Marcel Lorenc.

Přístav v obci Černá v Pošumaví se rovněž potýká s nedostatkem vody. Místní hladina od jara klesla o jeden a půl metru. „Bude to problém určitě pro každého, kdo má větší ponor,“ prohlásil Jan Kotisa ze servisní služby.

Přítok Dyje do vranovské přehrady slábne

Vranovská přehrada je aktuálně naplněna asi jen z poloviny. Od léta z přehrady více vody odtéká, než do ní přitéká. Nádrže přitom pomáhají zvyšovat průtoky v řekách, které jsou teď nízké.

Následky sucha jsou dobře viditelné i na přítoku Dyje do přehrady. „Sucho stále přetrvává, my ho řešíme prakticky už od jara. Aktuálně jsme v situaci, kdy na všech významných tocích jsou průtoky na hodnotách padesát procent a nižší,“ prohlásil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Situace v okolí velkých přehrad se do konce října pravděpodobně nezlepší, podle předpovědí počasí má totiž pršet jen málo.