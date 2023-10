Lidstvo se nepoučilo, nevypadá to dobře, řekla jedna z nejmladších přeživších holocaustu

Dodala, že byla v posledním transportu. „Bylo tam šedesát dětí a byl to první transport, který nešel do plynu, protože nacisté už slyšeli, že se rudá armáda blíží, a zničili plynové komory tři dny před tím, než jsme přišli,“ podotýká.

„Narodila jsem se v Novákách, to byl pracovní tábor pro Židy na Slovensku. Slovensko mělo tři – Nováky, Sereď a Vyhně. Po Slovenském národním povstání ve čtyřiačtyřicátém roce udělali znovu transporty do Osvětimi,“ připomněla Umlaufová.

Rodačka z Československa dnes působí v Německu, konkrétně v Mnichově jako psychoterapeutka a v těchto dnech přijela do Česka. O svém příběhu napsala knížku a vypráví jej i na školách.

Při osvobození tábora na počátku roku 1945 byla vyhladovělá k smrti, její otec holocaust nepřežil. Tato její raná zkušenost ji do budoucna velmi ovlivnila – stala se dětskou lékařkou a poté si udělala specializaci na psychoterapii pro děti a dospělé. „Obě dvě moje povolání velmi pocházejí z mé minulosti, z toho, co jsem prožila,“ podotkla.

„Nová generace se musí snažit, abychom měli jiný život,“ apelovala Umlaufová a dodala, že nyní je kromě války na Ukrajině další válka, a to mezi Hamásem a Izraelem. „Jako by se celé dějiny opakovaly, to je ta katastrofa,“ podotkla.

Zmínila, že současná situace mezi Izraelem a Palestinou je velmi těžká. „Vždycky je chvíli klid a potom to znovu vybuchne,“ uvedla s tím, že jde o minové pole, na které jednou někdo vstoupí a vše najednou hoří. „Momentálně to nevypadá dobře.“