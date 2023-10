Zapomenuté memorandum z Hradu. Dohoda mezi firmami Czechoslovak Group a Rheinmetall se nenaplnila

A jak vyšlo najevo z písemných odpovědí mluvčího skupiny CSG Andreje Čírtka, „Memorandum o porozumění v oblasti taktických vojenských vozidel“ se do žádného konkrétního projektu nepřetavilo. „Se společností Rheinmetall máme dobré vztahy a spolupracujeme spolu u některých projektů. Vzhledem k dynamickému vývoji obranného průmyslu zatím projekt joint venture nerozvíjíme, ale nevylučujeme, že se k němu v budoucnu vrátíme,“ tvrdí Čírtek.

Informace k podpisu, který se konal 25. listopadu 2020 za přítomnosti Miloše Zemana, prý v archivech Pražského hradu nejsou. „Ve spisové službě Kanceláře prezidenta republiky žádné informace k vámi zmiňované akci nejsou evidovány. Nemůžeme k ní proto bohužel sdělit bližší informace,“ reagovalo tiskové oddělení prezidenta Petra Pavla.

V této souvislosti je třeba doplnit, že žádný jiný český zástupce obranného průmyslu neměl dosud šanci na Hradě podepisovat žádnou smlouvu či kontrakt, natož tak obecnou a neukotvenou dohodu, jakou memoranda obvykle bývají. Nicméně Miloš Zeman měl ke skupině CSG velmi blízko. Její zakladatel Jaroslav Strnad dostal v roce 2018 od Zemana medaili Za zásluhy. Předtím jeho firmy finančně podpořily Stranu práv občanů, kterou založil Zeman se svými přáteli, a v roce 2017 poslaly i dva miliony korun Zemanovi na kampaň.

„Podepisování memorand o průmyslové spolupráci mezi českým a zahraničním obranným průmyslem je naprosto běžné, podpis memoranda byl transparentně zveřejněn a ve světě není neobvyklé, že se podepisování těchto dohod účastní i vrcholní politici,“ dodává Čírtek.

S odstupem tří let je tak zjevné, že akce na Pražském hradě se týkala především tehdy aktuálního českého „supertendru“, tedy nákupu více než dvou stovek pásových bojových vozidel pěchoty za více než padesát miliard korun. V něm chtěl německý Rheinmetall uspět se svým vozidlem Lynx. V prosinci 2020, tedy jen pár dnů po podpisu memoranda, totiž firma napsala dopis tehdejšímu premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO), jak dříve informoval Deník N.

Společný podnik

Rheinmetall v dopise navrhuje, aby v Česku vznikl společný podnik. Ten by měl vyrábět bojová vozidla nejen pro českou armádu, ale i další země. Navrhoval tedy přesně to, co bylo obsahem memoranda podepsaného na Pražském hradě. Tyto návrhy pak přejal i tehdejší ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Jeho resort připomínky v tomto duchu vznesl na jednání vlády v roce 2021.

Havlíček pak Českému rozhlasu přiznal, že dopis Rheinmetallu z prosince 2020 jeho připomínky ovlivnil. „Jo, nám se jejich návrh líbí. Ale to neznamená, že to musí být Rheinmetall, ať to dělá kdokoli. Ale ta myšlenka (je dobrá) principiálně, protože Rheinmetall to takto udělal v Maďarsku,“ řekl.

Avšak v momentě, kdy se Česká republika v roce 2022 rozhodla, že si pořídí švédská pásová bojová vozidla CV90 od firmy BAE Systems Hägglunds, memorandum i úvahy o společném podniku CSG a Rheinmetallu ztratily význam.