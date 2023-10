Lékaři z Bulovky předložili své požadavky. Týkají se pracovního režimu i výběru primáře

Ředitel zařízení Jan Kvaček se nechce s vlastními zaměstnanci soudit. Pokud se ale i nadále nebude dařit pokrývat směny na oddělení, budou jinak časově rozložené. „Začátek a konec pracovní doby určuje zaměstnavatel. Osm hodin v pracovní době tady může člověk strávit od sedmi od rána do půl čtvrté, nebo je tady může strávit také od čtyř do půlnoci,“ nastínil. Požadavky zaměstnanců má dostat ještě v pondělí večer na stůl i on. Tlumočit mu je šel přímo zástupce ministerstva zdravotnictví.

Přesčasy vypověděli někteří lékaři, kteří už odpracovali maximální počet hodin nad běžnou pracovní dobu, který stanovoval zákon do novelizace. Ta od října zákonný limit zdvojnásobila. Nastupovat do přesčasů ale přestali až minulý týden. Vadí jim personální změny na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

Část nespokojených lékařů totiž nenastoupila na večerní službu. „Měli jsme zde tři, kteří tu službu byli ochotní držet, a potřebovali jsme k nim nutně čtvrtého. Toho jsme sehnali jako externistu z jiné nemocnice a v 18:00 byl na Bulovce. To znamená, že od 15:30 do 18:00 jsme nebyli schopni přijímat ty nejakutnější pacienty,“ řekl v pátek Kvaček.

Primáře Jakuba Balu, který ho vedl i během pandemie, nahradil po dvoutýdenním výběrovém řízení Josef Škola. Po protestech lékařů vedení nemocnice přerušilo novému primáři funkci a vypsalo nové výběrové řízení – to poběží do prosince. „My můžeme tlačit vedení do nějakého maximálního kompromisu a do vyjednávání s těmi lékaři, což se děje. Nemyslím si, že v současné době je nějaký nedostatek vůle vyjít těm lékařům vstříc a domluvit se,“ řekl Michálek.

Urgentní příjem bude až do odvolání fungovat v omezeném režimu – po pracovní době budou na Bulovce přijímat pouze pacienty po úrazech hlavy. Ostatní podle typu poranění rozvážejí sanitky rovnou na příslušné kliniky, kde s příjmem vypomáhají externisté.

„Deset let navíc“

Podobné problémy, které teď řeší Fakultní nemocnice Bulovka, by mohla po prvním prosinci mít řada dalších zařízení v Česku. Práci přes čas už k tomuto datu vypovědělo víc než šest tisíc lékařů. Podle organizátorů akce až polovina aktuálně sloužících v Česku. Znamenalo by to tedy omezení neakutní péče.

Ustoupit od protestu jsou lékaři ochotní, pokud vláda přistoupí na jejich požadavky – sníží povolený limit pro práci přesčas a zajistí kontrolu dodržování zákoníku práce, který se podle zdravotníků často porušuje. Jednat chtějí i o platech.

Lékaři se ČT svěřili s tím, kolik hodit přesčasů odpracovali. Jeden mluvil o sedmi stech hodinách za rok, další lékařka o dohromady dvou letech navíc za odpracovaných deset let. „Já mám teď odslouženo deset let pracovního života navíc,“ řekla lékařka z Nemocnice Jihlava Bohdana Čarková.

Dlouhé směny a jejich vysoký počet jsou podle některých lékařů v českých nemocnicích standard, který – hlavně z obavy o pacienty i z ohleduplnosti ke kolegům – respektovali. Až dosud.

Popsali také potíže, které s sebou přesčasy nesou. „Měla jsem vlastně noční službu, kde jsem vůbec nespala a navazoval na to další pracovní den. Celkem to bylo nějakých třeba třicet hodin,“ nastínila lékařka. „Únava, frustrace, někdy strach, jestli nepřijde nějaký případ, na který zrovna už teď nejsem dost vyspalý,“ popsal lékař.