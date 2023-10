Novým ředitelem odboru komunikace Hradu bude Vít Kolář

„Přestože mám s podobnou prací zkušenosti, z nového úkolu mám velký respekt. Práce pro prezidenta je spojena s mimořádnou odpovědností. Budu se snažit maximálně využívat své znalosti a profesní zkušenosti. Chtěl bych se také rychle začlenit do týmu, který bude poskytovat profesionální podporu prezidentu republiky,“ prohlásil Kolář podle Hradu.

„S Vítem Kolářem jsem se setkal a těším se na spolupráci. Naše názory na službu novinářům i veřejnosti se velmi shodují,“ zmínil prezident Pavel.

Do čela odboru Koláře vybrala komise za účasti prezidenta Pavla. Úkolem nového šéfa bude stabilizovat odbor a doplnit ho o mluvčího nebo mluvčí.

Zkušenosti nového ředitele

Kolář naposledy vedl divizi korporátních vztahů, komunikace a obchodu v České televizi. Před měsícem z nejvyššího vedení odešel.

Do České televize nastoupil v roce 1998, působil v ekonomické a zahraniční rubrice. Od roku 2003 byl mluvčím ministerstva zahraničí, ředitelem odboru komunikace a později také generálním konzulem v Austrálii a na Novém Zélandu. Tiskový odbor resortu zahraničí vedl ještě jednou, a to za ministra Karla Schwarzenberga od roku 2010. Do České televize opět nastoupil po Schwarzenbergově neúspěšné kandidatuře na prezidenta v roce 2013.

Obměna na Hradě

Na začátku letošního září se nejprve oddělily funkce ředitele odboru komunikace a mluvčí. Na té první skončila Řeháková, Pavlovou mluvčí ale zůstala. O měsíc později však opustila i tuto pozici, Hrad tehdy uvedl, že poměr ukončí dohodou.

„Důvodem mého odchodu z pozice tiskové mluvčí je snaha předejít spekulacím o uspořádání vztahů uvnitř prezidentské kanceláře, které se v uplynulých týdnech objevovaly ve veřejném prostoru. Jejich šíření by mohlo narušovat fungování prezidentského týmu a oslabovat celkový pozitivní dojem na veřejnosti, což by bylo v rozporu s mou dlouhodobou misí,“ prohlásila tehdy Řeháková.