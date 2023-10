Opozice chce více peněz pro důchodce. Zadlužení vzroste, namítají vládní strany

O 360 korun, tedy všem stejně, se od ledna zvýší starobní, invalidní i pozůstalostní penze. Někteří opoziční politici to ale nepovažují za dostatečné. „Budeme chtít navýšit zásluhovou část o pevnou částku, aby to pomohlo nejvíce nízkopříjmovým (skupinám), protože si myslíme, že částka 360 korun je absolutně nedostatečná,“ uvedla například exministryně financí Alena Schillerová z ANO.

Podle údajů ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20 600 korun. Zástupci opozice se ale zasazují o vyšší růst. ANO chce zvýšení o dalších 500 korun. „Chceme, aby se částečně vrátilo důchodcům to, co jim tato vláda sebrala. Musíme jim ukázat, že v tom nejsou sami, že mají nějaké zastání,“ říká Schillerová.

SPD mluví v souvislosti se zvýšením penzí o částce 230 korun. „Budeme přesvědčovat o nutnosti přijetí tohoto návrhu, zvlášť když si vzpomeneme na červen tohoto roku, kdy došlo k rapidnímu snížení mimořádné valorizace,“ podotýká místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková z SPD.