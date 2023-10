Podněty opozice k Ústavnímu soudu prodlužují legislativní proces, řekl Baxa. Důchody chce projednat do konce roku

Prodlužování legislativního procesu

Opozice se podle Baxy ovšem někdy obrací na Ústavní soud jen proto, že nesouhlasí s výsledkem hlasování. „Otázka je, jestli se ta věc nemá zastavit tak, jak skončil legislativní proces, jak ten politický střet byl vyřešen. Jestli má být pravidlem nebo spíše výjimkou, aby se ti, kdo nejsou úspěšní, zamysleli nad tím, že možná příště přinesou lepší argumenty.“

Když řeší výsledky politického jednání ÚS, celá věc se tím protahuje, což podle Baxy ničemu neprospívá.

Baxa řekl, že by každý soudce měl mít na paměti, že jako on soudí jiné, tak lidé soudí jeho aktivity, a myslet na to, aby získal a udržel důvěru. „Všechno je to podtrženo tím, aby ty dovolené činnosti neohrožovaly důvěryhodnost soudnictví.“