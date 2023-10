Vypátrat hnízdo na Plzeňsku pomohly přírodovědcům samy hladové sršně asijské

přehrát video Pátrání po sršních asijských Zdroj: ČT24

„Nejdéle nám trvalo nachytat dostatek sršní, protože jsme nechtěli riskovat, že nám sršně někde na půl cesty dojdou a budeme muset jít chytat další. Tak jsme se snažili asi tři hodiny chytat dostatek jedinců, a když jsme jich měli deset, rozhodli jsme se, že půjdeme po stopě,“ popsal Luděk Šulda. Hnízdo objevili přírodovědci podle předpokladu do jednoho kilometru od nálezu prvních jedinců. „Pozitivní je, že ještě nestihly ani dochovat pohlavní generaci, a to byl naprosto příznivý rok. Pro sršně bylo dlouho teplo a měly vlastně dost příležitostí a stejně to nestihly,“ řekl přírodovědec. Podle něj to svědčí o tom, že ve vyšších polohách se sršeň asijská nedokáže reprodukovat. „V nižších polohách by to část královen stihla. Otázka je, kolik by jich dokázalo přežít zimu,“ poznamenal.

Trubci nemají žihadlo Do studia Událostí, komentářů přírodovědec přinesl pro srovnání živého trubce sršně obecné a mrtvou sršeň asijskou. „Sršeň obecná je menší. Samec nepíchne, nemá žihadlo. Poznáme ho podle dlouhých zahnutých nelomených tykadel,“ popsal. Neublížil by podle něj ani trubec sršně asijské. „Kdybych tady měl asijskou sršeň živou a byla by hladová, nebylo by to žádné nebezpečí, protože pokud bych jí nabídl žrádlo, zajímala by se jenom o to,“ vysvětlil a dodal, že kdyby jí potravu nedal, snažila by se uletět. Sršně asijské se podle odborníka liší hlavně ve velikosti hnízd, která zakládají. Sršeň evropská zakládá hnízdo o několika stech jedincích (většinou jich je čtyři sta až šest set), hnízdo asijských sršní tvoří až dvacet tisíc jedinců. „Je problém takové hnízdo uživit. V pralesích Asie je hmyzu dostatek, ale u nás ne. Takové hnízdo dokáže spotřebovat až dvanáct kilo hmyzu denně, a proto je vlastně tahle sršeň nebezpečná pro včely, protože včelstvo je pro ně nevyčerpatelný zdroj potravy, kam můžou létat jako do bufetu,“ vysvětlil Šulda. Mohou se objevit i další hnízda Objev prvního hnízda v Čechách na počátku týdne nemusí podle něj odpovídat realitě. „Je to první potvrzený záchyt, ale je možné, že někde jsou nějaká hnízda nepotvrzená,“ poznamenal přírodovědec, ačkoliv utajený výskyt podle něj příliš pravděpodobný. „Nejspíš by si jich včelaři před úly všimli. Ona se chová úplně jinak než naše sršeň. Ta přiletí, chytne včelu, odletí. Asijská stojí jako vrtulník ve vzduchu před úlem, dokáže stát na místě, otáčet se všemi směry a pak dělá prudký výpad na letící včelu,“ popsal. Sršeň asijská se podle přírodovědce do Česka blíží ze dvou směrů –⁠ z Německa a Maďarska. „Tam jsou místa potvrzených záchytů a je předpoklad, že by se mohla šířit na naše území ve větších počtech. Důležité je to v prvních letech nepodcenit, a když se někde objeví, opravdu je včas dohledat a zlikvidovat, než začnou chovat pohlavní generaci, to znamená nejlépe do září,“ upozornil.