Tisíce zdravotních sester půjdou v příštích letech do důchodu. Absolventky často volí jiný obor

„Teď už vlastně pracuji tak, že já můžu a nemusím. Mohla bych ležet na zahradě, ale moje srdce zdravotníka je takové, že mě to pořád k té práci táhne,“ pronesla všeobecná sestra očkovací ambulance v Masarykově nemocnici Rakovník Růžena Macháčková. Ta si ve středu v rámci soutěže Sestra roku převzala čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Ve zdravotnictví je přes padesát let.

Podobnou motivaci k práci popisuje i vrchní sestra pražské Thomayerovy nemocnice Karolína Vaicová, další vítězka soutěže, tentokrát v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči. „Není to jednoduché, ale stojí to za to. Má to obrovskou společenskou prestiž, má to obrovský smysl pomáhat lidem,“ prohlásila.

Vrchní sestra intenzivní péče KARIM ve Fakultní nemocnici v Ostravě Renáta Zoubková si ale všímá například problémů s odcházením sester. „Šest sester zhruba do dvou let chtělo prostě změnit pracoviště – odešlo. A byly to zkušené sestry,“ zmínila. Mnozí pracovníci volili jiné zaměření po pandemii nemoci covid-19. Zoubková se ve středu v soutěži Sestra roku stala vítězkou kategorie Sestra mého srdce.