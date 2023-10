ŽIVĚ: Sněmovna má projednat další prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků

Uprchlíci z Ukrajiny by si mohli podle vládní předlohy prodloužit dočasnou ochranu v Česku o rok do konce března 2025. Dočasná ochrana umožňuje běžencům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh. Postup prodloužení ochrany by byl prakticky stejný jako letos.

Změna zbraňové legislativy přinese podle ministerstva vnitra digitalizaci a zrušení zbytečného papírování pro legální držitele zbraní. Zákon zavádí také další kategorii zbraní a zjednodušuje strukturu zbrojních průkazů a licencí.

Liniový zákon zřejmě čeká celková úprava tak, že se bude vztahovat na strategické investice. Zahrnout má rovněž dobíjecí a vodíkové čerpací stanice. Předloha má navíc zamezit podávání odvolání proti povolení stavby podle tohoto zákona bez uvedení konkrétních důvodů.