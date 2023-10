Letní teploty v říjnu. Na desítkách míst padly ve středu rekordy

Doksany byly zároveň jediným místem v Česku, kde se teplota dostala přes 27 stupňů. Po nich následuje Plzeň-Mikulka, kde odpoledne naměřili 26,5 stupně. O desetinu stupně méně pak bylo shodně v Žatci na Lounsku, Dobřichovicích u Prahy a Kopistech na Mostecku.



Nové maximum mají například také ve Strakonicích. Má hodnotu 25,9 stupně. Předchozí rekord z roku 1933 byl o čtyři desetiny nižší.

Nad dvacet stupňů se teploty v Česku dostanou ještě v nadcházejících třech dnech. Ve čtvrtek bude zataženo, ale v pátek a sobotu by opět mohla být pokořena hranice 25 stupňů Celsia. Poté se ale výrazně ochladí. V neděli by maxima neměla překonat třináct stupňů v Čechách a patnáct stupňů na Moravě. V noci na pondělí pak už budou teploty klesat jen těsně nad nulu, místy by se mohly objevit přízemní mrazíky.