Ústavní soud odmítl obě stížnosti údajného vora v zakoně Omarova, jenž se brání vydání do USA

Spojené státy muže označují za vysokou autoritu v prostředí zločineckých skupin, takzvaného vora v zakoně. „Dle našich informací zatím vydání do USA nebylo realizováno,“ sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Z usnesení Ústavního soudu plyne, že Omarov také požádal v Česku o mezinárodní ochranu, tedy o azyl.

Česká policie zadržela Ázerbájdžánce s gruzínským občanstvím na začátku letošního roku, a to na základě mezinárodního zatykače. Od té doby byl ve vazbě. Koncem května rozhodl Městský soud v Praze o možnosti vydat Omarova do USA, ale také do Gruzie či Kazachstánu, které taktéž o vydání usilovaly.

Přípustnost vydání do Spojených států odůvodnil soudce tím, že stíhání v zemi nemá politický charakter, muži tam navíc nehrozí trest smrti. Blažek poté 17. července podepsal souhlas s vydáním do USA.