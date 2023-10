Vláda podcenila podporu občanům, část je tak proti Ukrajincům, míní Havlíček. Ryzí pokrytectví, reagoval Kupka

„To je naprosto přirozené. My vždy varovali před jednou věcí, (…) nepodceňujme podporu, která s tím byla spojena v rámci energetické krize a tak dále, zde v České republice,“ zdůraznil. To totiž podle něj část veřejnosti obrátilo proti ukrajinským uprchlíkům.

„Je to vůči nim nefér, ale je to chyba vlády. Ta například podcenila energetickou podporu, která byla spojena s ruskou agresí na Ukrajině. A způsob, kterým vláda přistoupila k podpoře v rámci ekonomického, energetického či sociálního prostředí, vygradoval v to, že lidé jsou brutálně nespokojení,“ dodal.

„To je ryzí pokrytectví,“ reagoval Kupka. Česká vláda se podle něj dokázala vypořádat s vážnými energetickými hrozbami. Dle Kupky se například stát dokázal oprostit od závislosti na ruském plynu. „Samozřejmě s tou situací bojují všechny evropské státy, protože odpovídají na to, jak se vypořádat s dramatickým nárůstem cen energií,“ dodal s tím, že vláda dokázala pomoci domácnostem.

Radim Fiala: Vláda nic nevyřešila

S Kupkou nesouhlasí předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Ceny energií jsou jedny z největších v Evropě. Problémem je, že se Evropa pomalu začíná deindustrializovat. Velké firmy s energeticky náročnými provozy (…) se začínají dívat, že půjdou někam do Asie, Spojených států — prostě někam, kde budou energie levnější,“ konstatoval. „Takže nevyřešili jste to. Proces bude dlouhý a firmy budou odcházet.“

To dle Radima Fialy bude mít důsledky. „Bude se zvyšovat nezaměstnanost, budete potřebovat více peněz na sociální dávky, na podporu v nezaměstnanosti a další věci,“ vyjmenoval.

Lidem vláda slíbila, že nebude dělat opatření na dluh, jako to bylo za pandemie covidu-19, poznamenal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „To jsme slíbili a to plníme. Bylo by samozřejmě jednodušší natisknout další peníze a rozdat je. To by ale zase roztočilo inflaci,“ okomentoval.