Stále více Čechů využívá služeb zvířecích krematorií, za rok jim přibylo práce až o čtvrtinu

„Naše zkušenost se odehrála minulý rok v dubnu, kdy jsme s přítelem nečekaně přišli o naši čtyřletou zdravou fenku briarda. Resuscitace nebyla úspěšná, bohužel i deset minut je někdy příliš. V krematoriu nás ochotně přijali, byť jsme přijeli pár minut po skončení jejich pracovní doby,“ říká Martina Meyerová – veterinární lékařka, která nechala zpopelnit svou fenu po náhlé smrti.

Jednoznačně odmítla, že by mělo zvíře jít do kafilerie. „Nepřipadalo v úvahu, byl to náš člen rodiny,“ vysvětluje.

Ze stejného důvodu se rozhodla obrátit se na zvířecí krematorium i Marie Zýmová z Prahy. „Zpopelnit jsem nechala pejsky i kočky. Pro kremaci jsem se rozhodla, protože nemám zahradu, kam bych je mohla pohřbít, a protože jsem je nechtěla dát do kafilerie. Byli to členové rodiny, kteří se mnou prožili většinu mého života,“ říká.