ČSA slaví sto let. Patří k nejstarším fungujícím aerolinkám světa

Posádku historicky prvního letu společnosti Československé státní aerolinie (ČSA) tvořili pilot Karel Brabenec a redaktor brněnských Lidových novin Václav König. S dvojplošníkem Aero A-14 Brandenburg vzlétli 29. října 1923 z letiště Praha-Kbely. Po roce 1911, kdy Jan Kašpar podnikl první dálkový let ve střední Evropě z Pardubic do Prahy, a roce 1919, kdy vznikly tři letecké továrny (Letov, Aero a Avia), to byl další významný mezník v dějinách československého a českého letectví. Společnost ČSA do konce roku 1923 přepravila celkem 29 cestujících, deset kilogramů pošty a 110 kilogramů nákladu. Zprvu zajišťovala pouze vnitrostátní dopravu, k lince do Bratislavy přibyly lety do Košic, Brna, Ostravy, Mariánských Lázní a Karlových Varů. Letecké spojení se zahraničím zajišťovala od roku 1928 soukromá společnost se státní subvencí Československá letecká společnost, která létala z Prahy například do Berlína, Vídně, Drážďan, Kasselu a Rotterdamu.

Jadranský expres V roce 1929 se ČSA staly členem Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA). O rok později byla zavedena mezinárodní poznávací značka „OK“, která nahradila dosud užívané „L“. V témže roce ČSA poprvé opustily území státu. Prvním zahraničním cílem se stal 1. července 1930 Záhřeb. Na „jadranský expres“ nasadily tehdejší Československé státní aerolinie letoun Ford 5 AT-C Trimotor pro 14 cestujících. Později byla linka Praha–Bratislava–Záhřeb prodloužena do Sušaku (dnes součást města Rijeka). Tři roky po letu do Záhřebu spojily ČSA Prahu s Bukureští (přes Brno, Košice, Užhorod a Kluž) a v roce 1936 byl zahájen letecký provoz na lince Praha–Moskva. Během 30. let stihla letecká společnost zahájit ještě lety do Bruselu, Paříže, Říma a Budapešti.

Na jiný kontinent po válce Z kbelského letiště létaly ČSA až do roku 1937, kdy byl zahájen provoz letiště v Ruzyni. Krátce před druhou světovou válkou měla společnost zavedeny své linky do většiny významných evropských měst, během války však byl provoz ČSA zastaven. Svou činnost aerolinie obnovily 14. září 1945, provoz ale zahájily až v březnu 1946 již jako jediný provozovatel civilní letecké dopravy v tehdejším Československu. Další milník přišel v roce 1947, kdy ČSA vstoupily poprvé do mezikontinentální letecké dopravy. Tehdy se otevřely linky do Káhiry, Istanbulu a Ankary. Bouřlivý rozvoj v mezinárodní dopravě ČSA zažily v 60. letech, kdy se v síti linek objevila nová města v Africe, na Blízkém a Středním východě i v jihovýchodní Asii. V roce 1960 například při letu do Jakarty aerolinky překročily poprvé rovník, o dva roky později zahájily provoz na první transatlantické lince směřující z Prahy do Havany. Linka do New Yorku byla otevřena v roce 1970.

Po pádu komunistického režimu se ČSA staly členem Sdružení evropských leteckých společností (AEA) a transformovaly se na akciovou společnost (1992). Po rozdělení státu se Československé aerolinie v březnu 1995 přejmenovaly na České aerolinie; ochranná známka ČSA i identifikační znak OK zůstaly zachovány. V roce 2001 se ČSA staly členem aliance SkyTeam. Od září 2012 byly ČSA součástí Českého Aeroholdingu, který sdružoval i Letiště Praha a další společnosti z oblasti letecké přepravy. Úpadek ČSA Kvůli finančním potížím do ČSA v roce 2013 finančně vstoupily korejské aerolinie Korean Air, které držely 44 procent akcií. V únoru 2018 se majoritním vlastníkem stala společnost Smartwings (tehdy Travel Service), která získala podíl 97,74 procenta. Odkoupila 44 procent akcií od společnosti Korean Air a 20 procent od státního podniku Prisko, přičemž 34 procent již předtím vlastnila. Po odkoupení byly ČSA přiřazeny do koncernu Smartwings Group. ČSA zasáhly dopady pandemie koronaviru, dopravce musel zrušit velké množství spojů. V březnu 2021 se společnost ocitla kvůli vysokým dluhům v úpadku, následně soud povolil reorganizaci. Ta skončila loni v létě. Insolvenční soud tehdy vzal na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního plánu podniku.